Deauville Calvados Les 150 ans du tableau “Impression, soleil levant” par Claude Monet, en 2022, est l’occasion de participer à un grand week-end festif, en août.

Deux ans avant la prochaine édition, en 2024, du festival “Normandie Impressionniste”, l’événement se décline du 26 au 28 août 2022 lors des « Nuits Normandie impressionniste ».

De la danse, des installations artistiques, des œuvres, des ateliers, ou encore des concerts sont au programme. Les 150 ans du tableau “Impression, soleil levant” par Claude Monet, en 2022, est l’occasion de participer à un grand week-end festif, en août.

