Rives-d'Autise Rives-d'Autise 85240, Rives-d'Autise NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE -DIVA OPÉRA « CARMEN » Rives-d’Autise Rives-d'Autise Catégories d’évènement: 85240

Rives-d'Autise

NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE -DIVA OPÉRA « CARMEN » Rives-d’Autise, 5 août 2021-5 août 2021, Rives-d'Autise. NUITS MUSICALES EN VENDÉE ROMANE -DIVA OPÉRA « CARMEN » 2021-08-05 – 2021-08-05 Nieul sur l’Autise Abbaye

Rives-d’Autise 85240 contact@festival-vendee.com +33 2 51 51 48 92 http://www.festival-vendee.com/ dernière mise à jour : 2021-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: 85240, Rives-d'Autise Étiquettes évènement : Autres Lieu Rives-d'Autise Adresse Nieul sur l'Autise Abbaye Ville Rives-d'Autise lieuville 46.4219#-0.68005