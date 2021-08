Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Nuits musicales aux Jacobins Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Nuits musicales aux Jacobins Saint-Sever, 18 août 2021, Saint-Sever. Nuits musicales aux Jacobins 2021-08-18 – 2021-08-18 Rue Lamarque Aux Jacobins

Découvrez le cloître des Jacobins à la lueur des bougies et au son du duo Setsuna composé de Matthieu Roffé au piano et Oscar Bandinu à la guitare. Profondément attachés à la tradition du jazz indispensable à des fondations solides, la musique du duo n'en est pas moins résolument tournée vers l'avenir. Leur répertoire s'articule autour de standard du Jazz, de grands compositeurs comme Michel Legrand mais aussi de compositions personnelles aux influences plurielles. Il en ressort une musique accessible à tous.
+33 5 58 76 34 64
Gilles ARROYO
dernière mise à jour : 2021-08-02

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Rue Lamarque Aux Jacobins Ville Saint-Sever lieuville 43.75851#-0.57152