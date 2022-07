Nuits musicales aux Jacobins

Nuits musicales aux Jacobins, 3 août 2022



Au cœur du cloître des jacobins, laissez-vous emporter par les notes de musique et leur échos. Matthias Tranchant, au violon solo de différents ensembles, est membre fondateur de l'orchestre « Les Siècles », dirigé par François-Xavier Roth. Michel Tranchant, pianiste membre de l'Opéra de Paris, a été directeur du Chœur de Radio France. Chevalier des Arts et Lettres, sa discographie comporte plusieurs grands prix du disque.

