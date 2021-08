Nuits Gourmandes Périgueux, 25 août 2021, Périgueux.

Mercredi 25/08/2021

Suivant un protocole sanitaire renforcé et un format plus modeste que les années précédentes, la place de la Claûtre devient cette année le lieu incontournable des épicuriens en mêlant gastronomie, rencontres et convivialité.

Dans une ambiance festive et musicale propice à la déambulation, les restaurateurs, producteurs, artisans et commerçants mettront tout leur cœur à satisfaire les envies et proposeront des produits locaux à consommer au rythme d’animations musicales riches et variées.

Pass sanitaire obligatoire

+33 5 53 02 82 00

Périgueux

