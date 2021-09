Virville Virville Seine-Maritime, Virville Nuits du Tourisme : Visite décalée à la lampe de l’église de VIrville Virville Virville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Nuits du Tourisme : Visite décalée à la lampe de l’église de VIrville Virville, 2 octobre 2021, Virville. Nuits du Tourisme : Visite décalée à la lampe de l’église de VIrville 2021-10-02 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-02 21:30:00 21:30:00 Rue de l’Église Eglise Saint-Aubin

Virville Seine-Maritime Virville Cette église romane, restaurée il y a peu, a une histoire épatante. Implantée dans un tout petit village cauchois, petite soeur de Saint-Jean d’Abbetot, jumelle de Houquetot aujourd’hui disparue, elle a conservé tout le style de son époque. Gare à vous, monstres et masques grimaçants vous observent ! Peut-être même entendrez-vous quelques lutins s’enfuir à votre arrivée, en criant « Robert est mort ! » Route de l’église – 76 110 Virville

Visite à 20 h 30 – Durée : 1 heure

Réservation obligatoire au 02 27 30 39 62 ou sur www.campagne-de-caux.fr/nuits-du-tourisme-2021/

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et + et port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Pour découvrir le programme de tout l'Estuaire : https://bit.ly/nuitsdutourisme2021

