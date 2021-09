Nuits du Tourisme : Détente à l’Espace de Biodiversité de Bénarville Bénarville, 2 octobre 2021, Bénarville.

Prenez un lampion, partez en balade et découvrez cet espace nouvellement créé pour abriter la faune et la flore locale. Situé en amont de la vallée de la Ganzeville et aux portes du site naturel inscrit, tout y est quiétude et calme. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire une séance de yoga en plein-air ?

Route de Limpiville – 76 110 Bénarville

De 17 h à 21 h – Séances de yoga animées par des professionnels à 17 h et 19 h

Entrée libre

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et + et port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Pour découvrir le programme de tout l’Estuaire : https://bit.ly/nuitsdutourisme2021

