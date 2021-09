Nuits du Tourisme : Croquez la pomme avec Gaston à l’Ecomusée de la Pomme et du Cidre Bretteville-du-Grand-Caux, 2 octobre 2021, Bretteville-du-Grand-Caux.

Nuits du Tourisme : Croquez la pomme avec Gaston à l’Ecomusée de la Pomme et du Cidre 2021-10-02 – 2021-10-02 1315 1315 Route de Goderville

Bretteville-du-Grand-Caux Seine-Maritime Bretteville-du-Grand-Caux

Pour ces Nuits du tourisme, l’Ecomusée de la pomme et du cidre vous ouvre ses portes pour une visite libre à la découverte des saveurs cidricoles locales.

Profitez d’un coucher de soleil sur le clos-masure et son magnifique colombier et partez en visite commentée avec Gaston de la compagnie La Magouille pour une découverte totalement décalée !

1315 route de Goderville – 76 110 Bretteville-du-Grand-Caux

De 17 h à 21 h – Visite avec Gaston à 18 h et 19 h

Entrée libre

Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et + et port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Pour découvrir le programme de tout l’Estuaire : https://bit.ly/nuitsdutourisme2021

