Goderville Seine-Maritime Créé en mars 2021, l’espace France Services de Campagne de Caux a la particularité d’être mutualisé avec l’Espace Tourisme et Culture. Profitez des Nuits du tourisme pour découvrir ce nouvel espace ! Vous pourrez obtenir les informations relatives aux animations organisées durant la soirée, discuter avec l’équipe, faire le plein d’idées et surtout profiter d’une petite soupe apéritive réalisée par un chef local à partir des invendus des producteurs locaux. 2 rue du Bel Air – 76 110 Goderville

De 17 h à 20 h

Entrée libre

