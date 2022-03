NUITS DU SLAM #2 SCÈNE SPOKEN – SPECTACLES – CONCERTS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

NUITS DU SLAM #2 SCÈNE SPOKEN – SPECTACLES – CONCERTS
ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse
2022-03-19

Toulouse Haute-Garonne Cette année encore, l’Espace Roguet, quartier Saint-Cyprien, ouvre à nouveau ses portes aux Nuits du Slam pour une soirée toute en rythme, en poésie, en théâtre, en musique, mais avant tout sous le signe de la rencontre et du partage. Au programme : scènes ouvertes, spectacle “Les Monologues d’un code Barre” de Jérôme Pinel & Laetitia Tual, adapté en langue des signes et concert de Llimace (LSF). Dans le cadre de la 15ème édition des Nuits du Slam.

