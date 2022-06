Nuits du Mont Rome – Soirée d’orchestre avec la Chambre Symphonique Saint-Sernin-du-Plain, 23 juillet 2022, Saint-Sernin-du-Plain.

Nuits du Mont Rome – Soirée d’orchestre avec la Chambre Symphonique

1, rue du Mazenay Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire

2022-07-23 19:30:00 – 2022-07-23 21:00:00

Théâtre David 1, rue du Mazenay

Saint-Sernin-du-Plain

Saône-et-Loire

18 EUR Soirée d'orchestre de la Chambre Symphonique, créé en 2017 par le chef Loïc Emmelin, composé de soixante-dix musiciens, professionnels, futurs professionnels ou amateurs éclairés. L'orchestre est reconnu pour son sérieux, mais aussi pour sa joie de vivre et ses programmes toujours plus ambitieux d'année en année. Porté par des valeurs de partage, La Chambre Symphonique souhaite défendre un répertoire exigeant par le biais de nombreux concerts dans les alentours de Lyon et Chalon-sur-Saône. Le concert a lieu dans le cadre unique du Théâtre David, qui surplombe la vallée de la Saône et offre depuis ses tribunes une vue imprenable sur la campagne environnante.

Théâtre David 1, rue du Mazenay Saint-Sernin-du-Plain

