Nuits du Mont Rome – Journée musicale à Dracy-Lès-Couches Dracy-lès-Couches, 24 juillet 2022, Dracy-lès-Couches.

Nuits du Mont Rome – Journée musicale à Dracy-Lès-Couches

Salle des fêtes Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire

2022-07-24 14:30:00 – 2022-07-24 22:00:00

Dracy-lès-Couches

Saône-et-Loire

Dracy-lès-Couches

25 EUR Journée musicale

9 moments musicaux en après-midi

Un concert du soir à Dracy-lès-Couches

Les solistes de la Chambre Symphonique se partageront les scènes et les programmes de l’après-midi. Parcours organisé à pied dans le charmant village de Dracy-Lès-Couches. Quelques lieux choisis pour des concerts de 30 minutes dans ces espaces intimistes, permettant une proximité avec l’oeuvre et les artistes.

Le chœur de Sartène, est créé en 1995 composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Dans l’univers musical Corse le chœur tient une place atypique, ses chanteurs tous de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle. Le son et la justesse sont le credo des chanteurs, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales. Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection. Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible pour les yeux. Dans le monde entier et les scènes les plus importantes (Mexique, Chine, Corée, Etats unis, Autriche, Belgique, Russie …) ils essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux même.

contact@nuitsdumontrome.com +33 3 85 45 52 78 https://nuitsdumontrome.com/

Dracy-lès-Couches

