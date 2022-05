Nuits du Loup

2022-07-26 – 2022-07-26 21h : Visite libre du Musée du Loup, puis balade nocturne et sans lampe dans la réserve naturelle régionale des Landes du Cragou en compagnie d'un animateur nature de l'association Bretagne Vivante SEPNB. À partir de 6 ans. Dates : le mardi 26 juillet et le jeudi 11 août 2022 Sur réservation au 02 98 79 73 45

