Nuits du Cygne : concert de Renaud Capuçon (violon) et Guillaume Bellom (piano)

Nuits du Cygne : concert de Renaud Capuçon (violon) et Guillaume Bellom (piano), 6 juin 2022, . Nuits du Cygne : concert de Renaud Capuçon (violon) et Guillaume Bellom (piano)

2022-06-06 – 2022-06-06 Programme

– Robert Schumann Sonate pour violon et piano n°1

– Johannes Brahms Sonate pour violon et piano n°3

– Franck Sonate pour violon et piano dernière mise à jour : 2022-03-25 par

