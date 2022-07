NUITS DU CHATEAU 20ème Edition, 16 juillet 2022, .

NUITS DU CHATEAU 20ème Edition



2022-07-16 – 2022-07-16

– »César Franck, émouvant romantique » – Ensemble des Equilibres

Agnès Pyka au Violon et Sandra Chamoux au Piano

A l’occasion des deux-cents ans de la naissance de César Franck, l’ensemble Des Equilibres célèbre son anniversaire en vous proposant l’intégrale de sa musique de chambre.

Il rend ainsi hommage à l’une des très grandes figures de la musique française de la seconde moitié du XIXème siècle. Entre spiritualité et sensualité, son œuvre a su être, tout à la fois, novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment évocatrice.



PROGRAMME

• Mélancolie pour piano et violon en mi mineur (CFF 122)

• Premier Duo concertant pour violon et piano sur des motifs de Gulistan de Dalayrac en si bémol (1844)

• Andantino quietoso opus 6 mi bémol mineur

• Sonate pour violon et piano en la majeur (FWV 8)



Coproduction La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée et Ensemble Des Equilibres – Tournée METROPOLE

Avec le soutien de la DRAC Ile de France, de la Région Ile de France, du Conseil départemental de Seine et Marne, du Pays d’Aix – Tournées communautaires, de l’ADAMI, Copie Privée, du CNM, de la SPEDIDAM, du Musée national de Port-Royal des Champs, du Label Klarthe et du Studi Stephen Paulello

« César FRANCK émouvant romantique » Ensemble Des Equilibres

