Nuits du blues – Willy Blues, 21 mars 2023, .

Nuits du blues – Willy Blues



2023-03-21 10:00:00 – 2023-03-21

Willy Blues, c’est l’histoire du blues à travers Willy, qui de Bluesville à Memphis, a approché toutes les légendes du blues et du rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray Charles, Jimi Hendrix… Magique et vivant, ce conte musical permet d’aborder les thèmes de la différence et de l’égalité par l’évocation de l’esclavage et de la ségrégation aux États-Unis.

Willy Blues, c’est l’histoire du blues à travers Willy, qui de Bluesville à Memphis, a approché toutes les légendes du blues et du rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray Charles, Jimi Hendrix… Magique et vivant, ce conte musical permet d’aborder les thèmes de la différence et de l’égalité par l’évocation de l’esclavage et de la ségrégation aux États-Unis.

Willy Blues, c’est l’histoire du blues à travers Willy, qui de Bluesville à Memphis, a approché toutes les légendes du blues et du rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray Charles, Jimi Hendrix… Magique et vivant, ce conte musical permet d’aborder les thèmes de la différence et de l’égalité par l’évocation de l’esclavage et de la ségrégation aux États-Unis.

willy_blues

dernière mise à jour : 2022-07-08 par