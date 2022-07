Nuits du blues – Half Blind Willy et Dom Martin

Nuits du blues – Half Blind Willy et Dom Martin, 17 mars 2023, . Nuits du blues – Half Blind Willy et Dom Martin



2023-03-17 20:00:00 – 2023-03-17 Half Blind Willy

Ce qui frappe d’emblée quand cet enfant de Brooklin monte sur scène, c’est son imposante stature doublée d’un abord pas vraiment « premier communiant » ! Très vite, on remarque sa voix puissante, graveleuse, « à la Tom Waits » mais aussi chaude et capable d’une belle souplesse. Ce « groovy riffeur »est aussi bien à l’aise dans un répertoire Hendrixien comme dans le Country-Blues. La musique du trio est comme le fleuve Mississippi : puissante, éternelle, imprévisible… Dom Martin

Européen Blues Award Winner 2019, UK Blues Award Winner 2020, UK Blues Award Winner 2021 et a représenté le Royaume Uni à l’International Blues Challenge de Memphis en mai 2022, rien que ça ! Son talent, de nombreuses fois récompensé, montre que Dom Martin excelle en formule électrique trio, il est aussi un fantastique guitariste acoustique avec cette fibre « Irish Blues » initiée par son légendaire prédécesseur Rory Gallagher. Half Blind Willy

