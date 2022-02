Nuits du blues avec Stent Duetto ! Huppy, 5 mars 2022, Huppy.

Nuits du blues avec Stent Duetto ! Huppy

2022-03-05 – 2022-03-05

Huppy Somme Huppy

Venez nombreux faire honneur au blues ! Blues, énergie, fun, danse et bien plus garantis !

Dans le cadre des “Nuits du blues 2022”, La Source accueille deux saltimbanques, habitués des lieux, dingues de blues, qu’on ne présente plus ! Ils forment Stent Duetto

Le Blues ne meurt jamais et Stent Duetto en est la preuve. Créé à la suite de la séparation de MCR par deux de ses anciens membres Medhi et Carlos ce duo acoustique reste fidèle à ses inspirations premières (Clapton, ZZ Top B.B King, etc.), faisant vivre le blues avec énergie et bonne humeur.

Guitare et chant : Mehdi !

Harmonica, percussion, chant : Carlos !

Sur place, planches apéro à la découpe. Fromages & Charcuteries. Et nos croques monsieur béchamel gourmets frites maisons, desserts maison.

Réservations conseillées.

Venez nombreux faire honneur au blues ! Blues, énergie, fun, danse et bien plus garantis !

Dans le cadre des “Nuits du blues 2022”, La Source accueille deux saltimbanques, habitués des lieux, dingues de blues, qu’on ne présente plus ! Ils forment Stent Duetto

Le Blues ne meurt jamais et Stent Duetto en est la preuve. Créé à la suite de la séparation de MCR par deux de ses anciens membres Medhi et Carlos ce duo acoustique reste fidèle à ses inspirations premières (Clapton, ZZ Top B.B King, etc.), faisant vivre le blues avec énergie et bonne humeur.

Guitare et chant : Mehdi !

Harmonica, percussion, chant : Carlos !

Sur place, planches apéro à la découpe. Fromages & Charcuteries. Et nos croques monsieur béchamel gourmets frites maisons, desserts maison.

Réservations conseillées.

lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 24 08 65

Venez nombreux faire honneur au blues ! Blues, énergie, fun, danse et bien plus garantis !

Dans le cadre des “Nuits du blues 2022”, La Source accueille deux saltimbanques, habitués des lieux, dingues de blues, qu’on ne présente plus ! Ils forment Stent Duetto

Le Blues ne meurt jamais et Stent Duetto en est la preuve. Créé à la suite de la séparation de MCR par deux de ses anciens membres Medhi et Carlos ce duo acoustique reste fidèle à ses inspirations premières (Clapton, ZZ Top B.B King, etc.), faisant vivre le blues avec énergie et bonne humeur.

Guitare et chant : Mehdi !

Harmonica, percussion, chant : Carlos !

Sur place, planches apéro à la découpe. Fromages & Charcuteries. Et nos croques monsieur béchamel gourmets frites maisons, desserts maison.

Réservations conseillées.

Christophe Pomart

Huppy

dernière mise à jour : 2022-02-22 par