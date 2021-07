Gavaudun Gavaudun Gavaudun, Lot-et-Garonne Nuits d’été : Visite découverte de Gavaudun Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

2021-08-19 16:30:00 – 2021-08-19

Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun Le Centre de Découverte de la Nature et du Patrimoine, en charge de l’animation du château de Gavaudun, propose un parcours au départ de l’ancien village castral, en passant par le hameau et l’église de Laurenque.

Dresscode : Robin des Bois ou autre (super) héros. Plusieurs départs entre 16h30 et 17h30.

+33 5 53 40 82 29

Durée de la visite : 1h50.

