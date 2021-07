Monteton Monteton Lot-et-Garonne, Monteton Nuits d’été Lot-et-Garonne – Cinéma en plein air Monteton Monteton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monteton

Nuits d’été Lot-et-Garonne – Cinéma en plein air Monteton, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Monteton. Nuits d’été Lot-et-Garonne – Cinéma en plein air 2021-07-15 – 2021-07-15

Monteton Lot-et-Garonne Monteton EUR CINÉMA PARADISO de G. Tornatore CINÉMA PLEIN AIR

Soirée organisée par Écrans 47 avec le soutien technique du cinéma L’Utopie, circuit itinérant L’Écran

Visite découverte de Monteton, mont des brigands du pays du Dropt.

Dress-code ou accessoire : un chapeau (haut-de-forme ou autre). Départ : salle des fêtes entre 16h30 et 17h30 Durée : 2 h

Restauration sur place, menu traiteur.

Sur réservations CINÉMA PARADISO de G. Tornatore CINÉMA PLEIN AIR

Soirée organisée par Écrans 47 avec le soutien technique du cinéma L’Utopie, circuit itinérant L’Écran

Visite découverte de Monteton, mont des brigands du pays du Dropt.

Dress-code ou accessoire : un chapeau (haut-de-forme ou autre). Départ : salle des fêtes entre 16h30 et 17h30 Durée : 2 h

Restauration sur place, menu traiteur.

Sur réservations +33 5 53 20 20 08 CINÉMA PARADISO de G. Tornatore CINÉMA PLEIN AIR

Soirée organisée par Écrans 47 avec le soutien technique du cinéma L’Utopie, circuit itinérant L’Écran

Visite découverte de Monteton, mont des brigands du pays du Dropt.

Dress-code ou accessoire : un chapeau (haut-de-forme ou autre). Départ : salle des fêtes entre 16h30 et 17h30 Durée : 2 h

Restauration sur place, menu traiteur.

Sur réservations Conseil départemental 47 dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monteton Étiquettes évènement : Autres Lieu Monteton Adresse Ville Monteton lieuville 44.62228#0.25676