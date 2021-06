Nuits d’été Fongrave, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Fongrave.

Nuits d’été 2021-07-08 – 2021-07-08

Fongrave Lot-et-Garonne

Visite découverte: départs à 16h30 et 17h. Durée 1h30

Balade sur les eaux calmes du Lot… Les escales sur la terre ferme vous permettront de découvrir les productions locales et le patrimoine de pierre et de bois de Fongrave.

Dress-code ou accessoire : marins ou bateliers.

En soirée musique blues rock avec Kenôzen beatbox.

+33 5 53 01 07 17

Lot et garonne

