NUITS D’ÉTÉ / Festival Berlioz

NUITS D’ÉTÉ / Festival Berlioz, 21 août 2022, . NUITS D’ÉTÉ / Festival Berlioz

2022-08-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-21 Le Festival Berlioz retrouve avec bonheur le talentueux Renaud Capuçon, désormais chef d’orchestre et nouvellement nommé à la tête de l’Orchestre de Chambre de Lausanne. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville