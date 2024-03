Nuits des musées à la Citadelle Ensemble du site , Citadelle Besançon, samedi 18 mai 2024.

Nuits des musées à la Citadelle Ensemble du site , Citadelle Besançon Doubs

Cette année encore, la Citadelle participe à la Nuit européenne des musées et ouvre ses portes gratuitement à la tombée de la nuit. Grâce aux artistes invités et aux équipes de conservation et de médiation, les visiteurs ont l’occasion de découvrir différemment le Musée comtois, le Musée de la Résistance et de la Déportation ainsi que le Muséum. Les participants peuvent aussi profiter d’une vue exceptionnelle sur Besançon illuminée. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

Ensemble du site , Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@citadelle.besancon.fr

L’événement Nuits des musées à la Citadelle Besançon a été mis à jour le 2024-03-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON