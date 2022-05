Nuits des forêts Morcenx-la-Nouvelle, 25 juin 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Nuits des forêts Morcenx-la-Nouvelle

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Artelandes et la Réserve d’Arjuzanx se rejoignent pour créer un dialogue entre forêts et arts. Des balades en forêt, guidées par un garde naturaliste passionné et au détour du chemin, l’artiste avec sa création ! Rencontres avec les artistes d’ Artelandes autour des expositions extérieures et intérieures, spectacle de danse…

Artelandes et la Réserve d’Arjuzanx se rejoignent pour créer un dialogue entre forêts et arts. Des balades en forêt, guidées par un garde naturaliste passionné et au détour du chemin, l’artiste avec sa création ! Rencontres avec les artistes d’ Artelandes autour des expositions …

+33 5 58 08 11 52

Artelandes et la Réserve d’Arjuzanx se rejoignent pour créer un dialogue entre forêts et arts. Des balades en forêt, guidées par un garde naturaliste passionné et au détour du chemin, l’artiste avec sa création ! Rencontres avec les artistes d’ Artelandes autour des expositions extérieures et intérieures, spectacle de danse…

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-05-04 par