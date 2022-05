Nuits des étoiles de Campagne de Caux : soirée d’observation Daubeuf-Serville, 5 août 2022, Daubeuf-Serville.

Nuits des étoiles de Campagne de Caux : soirée d’observation Daubeuf-Serville

2022-08-05 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-06 00:00:00 00:00:00

Daubeuf-Serville 76110 Daubeuf-Serville

Les Nuits des étoiles se dérouleront les 5, 6 et 7 août 2022 ! Cette année encore, profitez de la beauté du ciel estival au travers des manifestations proposées aux quatre coins de France, mais aussi depuis chez vous, en famille ou entre amis, grâce à un programme de veillées aux étoiles spécialement concocté pour tous, avec ou sans instrument, durant le mois août.

Depuis 1991, les Nuits des étoiles sont animées par des équipes d’astronomes bénévoles. Ils devraient être plus de 200 encore cette année : clubs d’astronomie, planétariums, associations, offices de tourisme, mairies, …, à participer au dispositif et vous proposeront plus d’une centaine de manifestations sur le territoire.

Les Nuits des étoiles 2022, organisées par l’Association Française d’Astronomie, proposent à tous les curieux du ciel le thème de l’exploration, à l’heure où le retour à la Lune se concrétise avec Artémis, et de l’exploration de Mars. Le spectacle céleste sera au rendez-vous aussi avec un premier croissant lunaire dans le ciel des nuits permettant d’avoir un ciel assez noir pour de belles observations.

L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller. Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès. Mais mieux encore, le partage des émotions peut s’accompagner d’un récit où se transmettent des connaissances quand, l’œil nu ou au télescope, la découverte est guidée par un observateur instruit.

Depuis de nombreuses années maintenant, la Communauté de Communes Campagne de Caux et son service Tourisme et Culture se mobilisent pour les Nuits des Etoiles. Cette année, 3 rendez-vous seront proposés dont :

Soirée d’observation – Vendredi 5 août 2022 – 21h30 – Domaine du Grand Daubeuf à Daubeuf-Serville

Vivez une soirée conviviale dans un cadre exceptionnel ! Pour la première fois, le Domaine du Grand Daubeuf ouvrira ses portes pour les Nuits des Etoiles, avec une soirée en 2 temps. A partir de 21h30, l’animatrice vous accueillera pour un temps d’échanges autour du thème national “L’exploration” puis, dès que la nuit est suffisamment sombre, nous apprendrons ensemble à connaître les constellations et les principales étoiles du ciel d’été (observations à l’œil nu). Et surtout à savoir où regarder pour voir ces fameuses étoiles filantes ! En cas de mauvais temps, un projecteur de ciel étoilé sera mis en place. Conseillé à partir de 8 ans.

Afin de gérer les flux, il est nécessaire de réserver pour la soirée du 5 août et la rando du 7 août au 02 27 30 39 62 ou sur https://www.campagne-de-caux.fr/nuits-des-etoiles-2022/ (1 personne présente = 1 place, quel que soit l’âge). Les enfants de moins de 10 ans doivent rester accompagnés.

Billetterie en ligne le 4 juillet 2022.

billetterie@campagne-de-caux.fr +33 2 27 30 39 62

Daubeuf-Serville

dernière mise à jour : 2022-05-17 par