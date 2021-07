Villeneuve-d'Ascq Forum des sciences Nord, Villeneuve-d'Ascq Nuits des étoiles au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Du 06 au 08 août 2021, le Forum des sciences et le CARL vous propose des séances spéciales au Planétarium en lien avec la thématique nationale : « Les étoiles filantes ».** ### Au programme Entrée gratuite sur réservation : 03 59 73 96 00 **Vendredi 6 août** : * 18h30 : Le ciel des nuits des étoiles – à partir de 9 ans – durée 45 mn * 19h30 : Le ciel des nuits des étoiles – à partir de 9 ans – durée 45 mn **Samedi 7 août :** * 15h00 : Les étoiles d’Hercule – à partir de 6 ans – durée 1h * 16h30 : Le ciel ce soir – à partir de 9 ans – durée : 1h * 18h30 : Le ciel des nuits des étoiles – à partir de 9 ans – durée 45 mn * 19h30 : Le ciel des nuits des étoiles – à partir de 9 ans – durée 45 mn **Dimanche 8 août :** * 15h00 : Poussière de Lune – à partir de 6 ans – durée 1h * 16h30 : Visite du système solaire – à partir de 12 ans – durée : 1h

