Eglise Saint Thibaud de Brageac, le samedi 2 juillet à 21:00

Le concert de la Nuit des Eglise de Brageac sera organisé avec le Duo Math&As composé du pianiste Jean Baptiste Mathulin et du violoniste Alain Aria. Ce concert sera éclairé par uniquement plus de 1 000 bougies dans l’église. Selon les conditions météorologique, un éclaire extérieur avec les bougies est prévue

Adulte : 12 €, Enfant (7-14 ans) : 6 €.

