Loiret Beaugency 6 EUR Déambulation nocturne dans l’exposition d’art numérique du château de Beaugency et son jardin suspendu. Partez explorer ce logis seigneurial de la Renaissance, à l’aide de votre lampe torche, dont chacune des 19 pièces accueille une œuvre singulière, animée et sonore. Découvrez également le spectacle nocturne, des projections de son et lumières dans la cour intérieure du Château. Samedi 22 Octobre : 18h00 à 23h00 (fermeture de la billetterie à 22h00) Dimanche 23 Octobre : 18h00 à 22h00 (fermeture de la billetterie à 21h00) Réservation obligatoire Nuits des Châteaux Nuits des châteaux au Château de Beaugency contact@chateau-beaugency.com https://www.chateau-beaugency.com/event/nuits-des-chateaux/ Thomas HENNEQUIN Photographe

