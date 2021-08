Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Nuits des bibliothèques : Regards croisés Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Nuits des bibliothèques : Regards croisés Médiathèque La Grand-Plage, 9 octobre 2021, Roubaix. Nuits des bibliothèques : Regards croisés

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 9 octobre à 20:30

Deux invitées pour une rencontre : l’autrice du livre “Avant que j’oublie” (prix du livre Inter 2020) Anne Pauly et la productrice et DJ Jennifer Cardini. L’occasion de découvrir ces deux femmes, artistes, militantes LGBT, passionnées de pop culture et leurs parcours liés par une amitié profonde. Une interview réalisée par Antoine Dabrowski, diffusée sur Tsugi Radio, la webradio du magazine Tsugi. Un événement proposé lors des Nuits des Bibliothèques, dans le cadre du NAME Festival.

Gratuit, Entrée libre

soirée spéciale – une DJ, une autrice, une rencontre Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix