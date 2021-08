Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Nuits des bibliothèques : deux soirées autour de la musique Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Nuits des bibliothèques : deux soirées autour de la musique Médiathèque La Grand-Plage, 8 octobre 2021, Roubaix. Nuits des bibliothèques : deux soirées autour de la musique

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à Médiathèque La Grand-Plage

Profitez de la Médiathèque en soirée pour participer à des ateliers, vous laissez conter des histoires, écouter de la musique ou encore pour jouer, expérimenter, apprendre et découvrir ! Une soirée festive pour toute la famille. **Programme du vendredi 8 octobre** : * Rencontre autour de l’histoire musicale du “P’tit Quinquin” : Tout public, à 18h30 **Programme du samedi 9 octobre :** * Veillée musicale : Tout public à partir de 18 mois, de 18h à 18h45 * Ateliers créatifs et jeux : Tout public, de 18h à 20h * Concert des élèves du conservatoire : Tout public, de 18h à 18h30 * Regards croisés : rencontre entre Jennifer Cardini, DJ et Anne Pauly, auteure. Public adulte, à 20h30 **_Détails à venir prochainement._** Boissons et petite restauration sur place.

Gratuit, Entrée libre

Deux soirées en musique à la Médiathèque Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:30:00 2021-10-08T20:30:00;2021-10-09T18:00:00 2021-10-09T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix