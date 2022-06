Nuits des Abbayes à Saint-Amand de Coly

Nuits des Abbayes à Saint-Amand de Coly, 17 août 2022, . Nuits des Abbayes à Saint-Amand de Coly

2022-08-17 – 2022-08-17 A Saint-Amand-de-Coly, venez profiter d’une visite nocturne de l’abbatiale et de la projection en plein air « Abbaye de Lumières », suivi d’un moment convivial autour d’un verre. Tarif : Nous fonctionnons sur la base d’une participation libre en conscience : C’est vous qui décidez de la somme que vous payez à la fin de la visite, en fonction de votre satisfaction et de vos moyens. Vous n’achetez pas, vous contribuez ! L’argent récolté sera utilisé pour développer les activités de l’association (sauvegarde et valorisation du patrimoine historique de la commune, animations culturelles de qualité accessibles au plus grand nombre).

​ Billetterie : Nombre de places limité, réservation conseillée.

Ouverture de la billetterie : 1er Juillet.

​ ©affiche lesamisdesaintamanddecoly.com dernière mise à jour : 2022-05-23 par

