Loir-et-Cher Lamotte-Beuvron 18 25 EUR Nuits de Sologne – spectacles pyrotechniques. Assistez à une soirée de rêve, de lumière et de féerie pour sa 17ème édition le samedi 3 septembre! 1er spectacle de feux : comme chaque année, pendant une quarantaine de minutes, l’association Nuits de Sologne vous fera rêver la tête dans les étoiles avec « L’ile au trésor » . Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant une œuvre majestueuse et connue de tous. Le ciel va se parer de mille et un effets pyrotechniques colorés. Puis 2ème spectacle de feux : « Symphonie Pyrotechnique 2022 », parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la puissance subtile des feux. Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de Sologne ! Pour sa 17ème édition l’association NUITS DE SOLOGNE vous convie au plus grand événement pyrotechnique de la Région Centre-Val de Loire. Près de 20 000 spectateurs en un seul soir. Plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300m pour vous faire rêver le temps d’un soir ! +33 2 38 59 98 56 ©Les Nuits de Sologne

