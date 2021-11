Saint-Chamond Bibliothèque Sainte-Thérèse Loire, Saint-Chamond Nuits de lectures à voix hautes. Rendez-vous en lectures inconnues . Sur la trace des mots, le chemin ne s’achève jamais. Bibliothèque Sainte-Thérèse Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Samedi 22 janvier à partir de 22h00, la bibliothèque vous propose de venir participert à la lecture en continue des livres suivants, » Le chemin des estives « de Charles Wright chez Flammarion et « Le chemin des anges » de Linda Bortoletto chez Payot. Nous cheminerons tout en partageant par de petites pauses de reflexions, sur ce que nous écouterons durant les lectures. Cette nuit s’achèvera vers 8h00 du matin dimanche 23 janvier autour d’un petit déjeuner. Temps de lectures, de 22h00 à 8h00 du matin, avec des moments de lectures à voix hautes, des textes de votre choix, et à partir de 22h00, nous proposons une lecture en continue vers 8h00 du matin. Bibliothèque Sainte-Thérèse 3 rue de la Fenderie 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T22:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T00:00:00 2022-01-23T08:00:00

