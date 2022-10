Nuits de la lecture Catégorie d’évènement: île de France

Nuits de la lecture, 19 janvier 2023, . Du jeudi 19 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

. gratuit

Les Nuits de la lecture vont vous faire peur ! Du 19 au 22 janvier 2023, le public est invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques, autour du thème de la peur. Après l’amour en 2022, les Nuits de la lecture se tournent vers un autre genre de sensations fortes : petits et grands, rendez-vous du 19 au 22 janvier dans les bibliothèques de Paris pour découvrir cette 7e édition sur le thème de la peur… Des contes aux histoires fantastiques, des récits de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, le motif de la peur traverse la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit ! Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

Unsplash / Stephan H.

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Nuits de la lecture 2023-01-19 was last modified: by Nuits de la lecture 19 janvier 2023

Paris