Hautes-Pyrénées Dans le cadre du festival « les nuits de la lecture » du 19 au 22 janvier 2023, la médiathèque de Vic-en-Bigorre organise un cache cache géant pour les 6/10 ans. Accueil et heure du conte à partir de 17h30.

Déguisements vivement encouragés! Thème 2023 : la peur. Sur inscription par téléphone.

