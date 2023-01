Nuits de la lecture Vesdun Vesdun Vesdun Catégories d’Évènement: Cher

Cher Vesdun Cette année, la 7ème édition des Nuits de la Lecture nous embarque sur les chemins tortueux de la peur…..Une lecture pour nous embarquer dans les univers qui nous font vraiment frissonner! Rdv à 20h à la bibliothèque de Vesdun – Gratuit Nuits de la lecture à la bibliothèque +33 9 71 29 54 02 ©culturecdc

