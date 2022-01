Nuits de la lecture- venez écouter des histoires d’amour Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Nuits de la lecture- venez écouter des histoires d’amour Flers, 21 janvier 2022, Flers. Nuits de la lecture- venez écouter des histoires d’amour Flers

2022-01-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-01-21 21:30:00 21:30:00

Contes, poésies, mélodies et chansons sur le thème des différents amours rencontrés dans la vie… 18h30 à 19h30: avec le groupe des conteurs de la médiathèque 20h: avec Marie Lemoine (conteuse) et Nadège Queuniet (musicienne et chanteuse) de la Compagnie Magnarelle Sur inscription

