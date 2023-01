NUITS DE LA LECTURE; TÖLE, LABORATOIRE POÉTIQUE, LA TENDRESSE, PORTE DU SOLEIL Le Mans, 20 janvier 2023, Le Mans .

NUITS DE LA LECTURE; TÖLE, LABORATOIRE POÉTIQUE, LA TENDRESSE, PORTE DU SOLEIL

2023-01-20 – 2023-01-20

Le Mans

Sarthe

EUR Vendredi 20 Janvier – 18h30 :

TÖLE Laboratoire poétique – Capsules artistiques improvisées

Ici, le geste poétique sera notre boussole qu’elle soit musicale, faite de mot, ou qu’elle recouvre le mouvement.

Vendredi 20 Janvier – 20h30 :

Cie Contr’pied invite : La tendresse de Fred Griot et Dani Bouillard

« La tendresse est une intelligence.

Elle est un toucher au monde de l’autre.

Elle est une sensibilité, une douceur, une attention, une ouverture de la perception à la liberté, à l’espace et au temps de l’autre.

La tendresse est une épiphanie longue.

La tendresse est un érotisme.

Une sensualité brûlante…

Parfois contre ce qui a tué.

Toucher c’est rencontrer. »

Nous partageons ici un univers sonore et scénique épuré, enveloppant, mêlant les textes et la voix de Fred Griot à la musique multi-instrumentale de Dani Bouillard (guitare, basse, claviers).

Samedi 21 Janvier – 18h30 :

TÖLE Laboratoire poétique – Capsules artistiques improvisées

Ici, il s’agira de créer un espace, un temps où l’artiste dessinera une carte qui recouvre le territoire de l’enfance, la durée d’une récréation.

Samedi 21 Janvier – 20h30 :

Cie Contr’pied invite : Porte du soleil de Christophe Manon et Frédéric D. Oberland – CREATION

Porte du soleil

Frédéric D. Oberland est un artiste protéiforme, photographe et musicien. Son univers, lumineux et contrasté, onirique et sensuel, est un voyage hypnotique dans les zones les plus troubles du réel. Avec son lyrisme sec et un sens intime de la joie tragique, Christophe Manon sonde en équilibriste le cœur humain, sa grâce et sa fragilité. Sur scène, ils célébreront ensemble le partage possible du sensible, une commune expérience, guettant la rencontre, espérant quelques épiphanies.

Nuit de la lecture, deux soirées imaginées par la compagnie Contr’Pied: Poésie – lecture – concert

billetterie@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 http://www.eve.univ-lemans.fr/

EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

