La compagnie Humpty Dumpty vous présente… Nosferatu

C’est une enquête. Un Cluedo pour HLM vu à travers les yeux d’un enfant qui croit que « le mal » c’est quelque chose qu’on peut reconnaitre du premier coup d’œil, avec des griffes, des oreilles pointues et un cortège folklorique de loups, de chauves-souris et de vapeurs effrayantes… Pourtant, d’appartement en appartement, Michel a beau collecter des points de vue sur le « mal absolu », rien ne concorde, tous sont divergents ! Il faut croire que le mal absolu est finalement relatif, diffus, banal… Derrière la quête d’un fantastique en carton-pâte, Nosferatu est l’histoire d’un enfant qui tend un miroir à la banalité du mal. Qui a dit que les vampires ne se réfléchissaient pas dans un miroir ?

A partir de 7 ans

