NUITS DE LA LECTURE : SOIRÉE « LECTURE ET JEUX »

Loire-Atlantique Histoires à trembler

Une soirée frousse, trouille et chocottes à la Médiathèque ! A l’occasion des Nuits de la Lecture, placée sous le thème de la Peur, la médiathèque de Savenay vous ouvrira ses portes pour une soirée « lectures et jeux » qui fera trembler d’effroi petits et grands ! Entrée libre – Tout public mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr +33 2 40 56 96 95 Savenay

