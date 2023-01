Nuits de la lecture : soirée jeux spéciale peurs Villé Villé Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Villé

Nuits de la lecture : soirée jeux spéciale peurs Villé, 20 janvier 2023, Villé

2023-01-20 18:30:00 – 2023-01-20 Villé

Bas-Rhin 0 EUR Jouez et frissonnez en famille avec une sélection de jeux qui font très peur !

A partir de 8 ans. En partenariat avec la librairie Les Darons. Villé

