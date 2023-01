Nuits de la lecture Salon-de-Provence Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence Samedi 21 janvier, à partir de 17h30, l’Asso Culture invite l’autrice jeunesse Betty Séré de Rivières – Auteur pour la Nuit de la Lecture à #salondeprovence. Les enfants pourront suivre le personnage Césario jusqu’au cœur de la forteresse médiévale pour faire la connaissance d’un petit fantôme.



Au programme

À 17h45, “Petits frissons“ pour les 4/5 ans. Après la découverte de l’histoire de

Césario et Pitchoun, les enfants participeront à un atelier d’arts plastiques.

À 18h45, “Grands frissons“ pour les 6/7 ans. La lecture achevée, les plus

téméraires prendront la plume pour noircir les pages de leur propre grimoire.

