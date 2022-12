Nuits de la Lecture Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Nuits de la Lecture 35 Rue Henri Becquerel Bibliothèque Albert Camus Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 19:00:00

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 19:00:00

Bibliothèque Albert Camus 35 Rue Henri Becquerel

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor La 7ème Nuit de la Lecture va vous faire trembler ! Le temps d’une soirée, seul ou en famille, venez à la rencontre des bibliothécaires et de leurs partenaires et partagez l’un des nombreux ateliers : frissons et convivialité assurés. +33 2 96 62 55 19 http://mediathequesdelabaie.fr/ Bibliothèque Albert Camus 35 Rue Henri Becquerel Saint-Brieuc

