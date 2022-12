NUITS DE LA LECTURE – RENDEZ-VOUS TABLETTE MARDI 17 DÉCEMBRE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

NUITS DE LA LECTURE – RENDEZ-VOUS TABLETTE MARDI 17 DÉCEMBRE Palavas-les-Flots, 17 janvier 2023, Palavas-les-Flots . NUITS DE LA LECTURE – RENDEZ-VOUS TABLETTE MARDI 17 DÉCEMBRE Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

2023-01-17 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-17 12:00:00 12:00:00 Palavas-les-Flots

Hérault Horaire: 10h à 12h – Initiation à la pratique de la lecture numérique et exploration des nombreuses ressources mises à notre disposition par la médiathèque départementale autour du thème de la peur largement déclinée dans nombre de thrillers et autres polars – Ouvert à tous – Sur inscription – Gratuit

Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 – mediatheque@palavaslesflots.com Horaire: 10h à 12h – Initiation à la pratique de la lecture numérique et exploration des nombreuses ressources mises à notre disposition par la médiathèque départementale autour du thème de la peur largement déclinée dans nombre de thrillers et autres polars – Ouvert à tous – Sur inscription – Gratuit

Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 – mediatheque@palavaslesflots.com mediatheque@palavaslesflots.com +33 4 67 50 42 49 Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Avenue de l'Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

NUITS DE LA LECTURE – RENDEZ-VOUS TABLETTE MARDI 17 DÉCEMBRE Palavas-les-Flots 2023-01-17 was last modified: by NUITS DE LA LECTURE – RENDEZ-VOUS TABLETTE MARDI 17 DÉCEMBRE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 17 janvier 2023 Avenue de l'Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault