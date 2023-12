Nuits de la lecture : Rencontre avec Marie Pavlenko Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit

Réservation obligatoire

A l’occasion des Nuits de la lecture 2024, venez rencontrer l’autrice Marie Pavlenko !

Cette 8e édition des nuits de la lecture s’articulera autour du thème du corps, pour faire écho aux Jeux Olympiques. « Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions poétiques, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques… » explique le Centre National du Livre. A la médiathèque nous vous proposons de découvrir une autrice qui a beaucoup écrit sur cette thématique : Marie PAVLENKO.

Elle vit entre la région parisienne et les montagnes cévenoles. Elle compose depuis plus de dix ans une œuvre originale pour tous les publics et sous une diversité de formes où s’articulent les thèmes de la métamorphose, de l’altérité, des liens tissés avec le vivant. Drôles, foutraques ou tragiques, ses textes sont marqués par son engagement pour les droits des femmes et de la nature sauvage, et mettent en scène des personnages en marge, fragiles, obstinés, résilients. Saluée par de nombreuses distinctions dont le Grand prix de la Société des gens de lettres en 2020, Marie Pavlenko est traduite dans une dizaine de pays.

Elle vient de publier Rita aux Éditions Flammarion (2023, à partir de 13 ans), sur le thème de la précarité des adolescent-e-s et des drames auxquels elle peut conduire, ainsi que Moi, je veux être une sorcière chez Bayard Graphic (2023), sur le tabou de la ménopause.

RESERVATION

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS le 19 DECEMBRE.

