Hautes-Pyrénées Rabastens-de-Bigorre Dans le cadre du festival « les nuits de la lecture » du 19 au 22 janvier 2023, la médiathèque de Rabastens-de-Bigorre invite les jeunes lecteurs et leurs parents à découvrir mais « KI A PEUR DE KOI DE KI? ». Lectures sur le thème de la peur dans la littérature jeunesse. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Thème 2023 : la peur. Sur inscription par téléphone. +33 5 62 96 54 51 Pôle des services publics 16 place centrale Rabastens-de-Bigorre

