Nuits de la lecture > Pyjamots Isigny-le-Buat, 21 janvier 2022, Isigny-le-Buat.

Nuits de la lecture > Pyjamots Médiathèque de L’îlot 2 place de la mairie Isigny-le-Buat

2022-01-21 20:00:00 – 2022-01-21 Médiathèque de L’îlot 2 place de la mairie

Isigny-le-Buat Manche Isigny-le-Buat

Nuits de la lecture autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Cette année ce sont « Mille et une Nuits » de la lecture que vous proposent les bibliothèques et médiathèques de notre territoire Mont Saint-Michel – Normandie.

Mille et une Nuits ou presque, pour parler d’amour, bien sûr, évoquer Shéhérazade ou Aladdin, Roméo, Juliette ou Lady Chatterley, et bien d’autres encore, mais aussi pour jouer, partager des coups de coeur, parfois en musique, ou voyager avec une lanterne magique.

A la médiathèque :

Venez en pyjama pour une lecture de contes et diffusion de musique autour des Mille et une Nuits.

A partir de 5 ans.

Réservation conseillée.

Nuits de la lecture autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Cette année ce sont « Mille et une Nuits » de la lecture que vous proposent les bibliothèques et médiathèques de notre…

bibliotheque.isigny-le-buat@msm-normandie.fr +33 2 33 68 58 58

Nuits de la lecture autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo « Aimons toujours ! Aimons encore ! ».

Cette année ce sont « Mille et une Nuits » de la lecture que vous proposent les bibliothèques et médiathèques de notre territoire Mont Saint-Michel – Normandie.

Mille et une Nuits ou presque, pour parler d’amour, bien sûr, évoquer Shéhérazade ou Aladdin, Roméo, Juliette ou Lady Chatterley, et bien d’autres encore, mais aussi pour jouer, partager des coups de coeur, parfois en musique, ou voyager avec une lanterne magique.

A la médiathèque :

Venez en pyjama pour une lecture de contes et diffusion de musique autour des Mille et une Nuits.

A partir de 5 ans.

Réservation conseillée.

Médiathèque de L’îlot 2 place de la mairie Isigny-le-Buat

dernière mise à jour : 2022-01-17 par