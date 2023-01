Nuits de la lecture Pont-Sainte-Maxence, 21 janvier 2023, Pont-Sainte-Maxence .

Nuits de la lecture

5 Rue Théophile Richard Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 22:00:00

Pont-Sainte-Maxence

Oise

Participez aux Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 19 au 22 janvier 2023 au cours de quatre soirées, avec un temps fort le samedi 21 janvier. Elles seront cette année sur le thème de la peur.

Toutes les activités proposées sont gratuites. Pour passer un moment convivial et gourmand, cuisinez et apportez votre plat ou sucré pour le faire découvrir et le partager. Buffet ouvert de 20h à 22h.

bibliotheque@pontsaintemaxence.fr +33 3 44 31 71 71 https://pontsaintemaxence.fr/

