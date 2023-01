Nuits de la lecture Pluduno Pluduno Pluduno Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lectures à voix haute à la lueur d'une lampe torche

Venez lire ou conter à voix haute des histoires qui font peur, à la lueur d’une simple lampe torche.

Venez avec votre roman, votre conte , votre nouvelle le ou la plus effrayant.e et laissez votre corps et votre esprit frissonner en entendant des récits plus terrifiants les uns que les autres. Seul.e le ou la lectrice.teur allumera sa lampe durant l’histoire alors… ne l’oubliez pas…

Réservé à un public adulte.

