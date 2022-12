Nuits de la lecture Plouarzel Plouarzel OT IROISE BRETAGNE Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Plouarzel Finistère 2 soirées aux animations variées dans le cadre des nuits de la lecture : jeux, quizz, film, danse, soirée musico-livresque.

Détails sur www.mediatheque-plouarzel.fr. Ouvert à tous. Vendredi 20 à 18h : jeux de société et jeux vidéo; à 20 h: quizz ( livres, films, musiques, jeux-vidéos…); à 22h : projection d’un film.

Samedi 21 à 20h30 : flash mob sur la place de la mairie; à 21 h : soirée musico-livresque. +33 2 98 89 34 94 Plouarzel

